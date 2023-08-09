Германия инвестирует €57,6 млрд в технологии зеленой энергетики в 2024 году

Это примерно на четверть больше запланированных в 2023 году расходов в этой сфере

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Германии решил выделить 57,6 млрд евро (€63,2 млрд) на проекты зеленой энергетики в 2024 году, что примерно на четверть больше запланированных в нынешнем году расходов в данной сфере. Об этом сообщило министерство финансов.

"Запланированные расходы по программе на 2024 год составляют около €57,6 млрд, что примерно на €21,6 млрд превышает план расходов на 2023 год. Основное внимание в финансировании уделяется строительному сектору (реконструкция и новое строительство) с объемом около €18,9 млрд", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, средства из Фонда климата и трансформации будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии (€12,6 млрд), расширение инфраструктуры для электромобилей (€4,7 млрд), производство полупроводников (€4 млрд) и внедрение технологий на основе водорода (€3,8 млрд).

Также правительство профинансирует строительство энергоэффективных зданий и реконструкцию железнодорожной сети. Всего в 2024-2027 годах на проекты по сокращению выбросов углерода и достижению экологических целей страны будет выделено около €212 млрд.

Фонд климата и трансформации - правительственный инструмент финансирования мер по поддержке зеленой энергетики в борьбе с климатическими изменениями - финансируется за счет доходов от торговли квотами на выбросы CO2.