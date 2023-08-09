Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях

Согласно подписанному указу, это будет возможно при желании бенефициара или без такового, но при невозможности исполнить госгарантии в валюте

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это будет возможно при желании бенефициара или без такого желания, но при невозможности исполнить госгарантии в валюте. "Указание в требовании бенефициара требуемой к уплате суммы в валюте РФ признается надлежащим волеизъявлением бенефициара на исполнение госгарантии", - указано в документе. В случае если бенефициар укажет сумму к уплате в иностранной валюте, она будет пересчитана в рубли по актуальному курсу Центробанка.

В соответствии с указом, бенефициарами могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, а также международные организации. Средства могут быть перечислены на их счета, открытые в рублях, либо на счет третьего лица, которым может выступать только российское юридическое лицо.

"Исполнение в соответствии с указом обязательств РФ по госгарантии <...> признается надлежащим исполнением таких обязательств РФ", - подчеркнуто в документе.

Центробанк и Минфин наделяются правом давать официальные разъяснения по указу. Указ вступает в силу со дня опубликования, при этом его действие распространяется и на госгарантии, выданные ранее.