Торгпредство РФ заявило о заинтересованности Филиппин в увеличении поставок пиломатериалов

В российском представительстве рассказали о переговорах с исполнительным директором Филиппинской ассоциации пиломатериалов Майлой Васкес

БАНГКОК, 9 августа. /ТАСС/. Филиппины выразили заинтересованность в расширении присутствия на своем рынке российских производителей строительных материалов из древесины и изделий из дерева. Об этом в Telegram-канале сообщило торговое представительство России на Филиппинах.

"Торгпредством России на Филиппинах проведены переговоры с исполнительным директором Филиппинской ассоциации пиломатериалов Майлой Васкес. <...> В ходе встречи обсудили возможности увеличения присутствия российской древесины в филиппинской промышленности. Филиппинская сторона выразила высокую заинтересованность в углублении возможного сотрудничества с российскими производителями", - говорится в сообщении. Ассоциация является крупнейшим отраслевым объединением республики, в состав которой входят около 200 местных компаний-импортеров, подчеркнули в представительстве.

Филиппины импортируют свыше 75% древесины и изделий из дерева, большую часть которых составляют фанера, панели, листы и ламинированная древесина. Основные поставщики - Китай, Канада, Германия, Финляндия. Поставки из России составляют около 1% от общего объема. В 2022 году филиппинский импорт пиломатериалов составил $926 млн.