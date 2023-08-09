ЦБ повысил курс доллара на 10 августа до 97,4 рублей

Стоимость евро составила 106,8897 рубля, юаня - 13,4741 рубля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 10 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 97,3999 рубля, что на 1 рубль 32 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 45 копеек, до 106,8897 рубля.

Стоимость юаня повышена на 20 копеек, до 13,4741 рубля.

По данным на 15:54 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи растет на 0,81%, до 97,89 рубля, евро находится на уровне 107,57 рубля (+1,04%), юань дорожает на 0,92% и торгуется на уровне 13,543 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи растет на 0,72% - до 3 107,46 пункта, индекс РТС находится на уровне 1 000,16 пункта (+0,04%).