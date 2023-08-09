Somon Air ввела дополнительный рейс из Худжанда в Москву

С 17 августа рейсы из города в Домодедово и обратно будут выполняться дважды в неделю, сообщила авиакомпания

ДУШАНБЕ, 9 августа. /ТАСС/. Таджикистанская авиакомпания Somon Air с 17 августа вводит дополнительный еженедельный рейс из Худжанда в Москву. Об этом сообщила пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания Somon Air увеличивает частоту полетов из Худжанда в московский аэропорт Домодедово. С 17 августа рейсы из Худжанда в Домодедово и обратно будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Ранее рейсы из Худжанда в Домодедово выполнялись только по понедельникам.

Somon Air пока является единственной авиакомпанией Таджикистана, в ближайшее время работу планирует возобновить второй национальный перевозчик Tajik Air. Somon Air также выполняет рейсы из Душанбе в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самару.