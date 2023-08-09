Первое топливо для АЭС "Руппур" успешно прошло приемку заказчиком

Новосибирский завод химконцентратов изготовил для АЭС ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200, сообщили в Росатоме

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Приемка заказчиком первой партии ядерного топлива для строящейся с участием России АЭС "Руппур" (Бангладеш) прошла на Новосибирском заводе химконцентратов (предприятие топливной компании Росатома - ТВЭЛ). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом" в Telegram-канале.

Завод изготовил для АЭС "Руппур" современное и эффективное ядерное топливо, имеющее успешный опыт эксплуатации на референтных энергоблоках ВВЭР-1200. Аналогичное топливо успешно эксплуатируется на энергоблоках с реакторами ВВЭР-1200 на Ленинградской, Нововоронежской и Белорусской АЭС. "Мы учли все пожелания заказчика как на этапе подготовки к производству, так и на всех этапах изготовления и поставки топлива на станцию. Уверен, что наше топливо в очередной раз докажет высочайший уровень качества и надежности российских ядерных технологий", - приводит пресс-служба слова директора по качеству ТВЭЛ Александра Бухвалова.

Реализация проекта по сооружению АЭС "Руппур" идет точно по плану, отмечается в сообщении госкорпорации. "К моменту завоза ядерного топлива площадка сооружения первого энергоблока будет готова его принять и обеспечить хранение с соблюдением всех требований безопасности до этапа загрузки в реактор", - сообщил вице-президент АСЭ (инжиниринговый дивизион Росатома) - директор проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексей Дерий, слова которого приводит пресс-служба. Ранее в АСЭ ТАСС сообщили, что первое топливо для АЭС "Руппур" будет завезено на площадку станции в первую неделю октября.

Лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива регулирующий орган страны по ядерной энергии Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority выдал оператору атомной станции "Руппур" в середине июля.

АЭС "Руппур"

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.