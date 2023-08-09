В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz

В Министерстве цифрового развития республики объяснили это решение нарушением правил по размещению

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Работа домена yandex.kz в Казахстане приостановлена за нарушение правил по размещению в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития Казахстана.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что решение было принято в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

Министерство цифрового развития Казахстана проинформировало, что направлен запрос в ООО "Яндекс" о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам, с предоставлением информации о местоположениях центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана.

Ранее казахстанские СМИ распространили информацию, согласно которой, ФСБ якобы может получать доступ к данным пользователей "Яндекс.Такси" в Казахстане. В "Яндексе" опровергли такую возможность, сообщив, что законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России.