Россия и Республика Корея построят две АЭС в Уганде для экспорта электроэнергии

Их общая мощность составит 15,6 тыс. МВт

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Россия и Республика Корея построят в Уганде две атомные электростанции (АЭС) общей мощностью 15,6 тыс. МВт, что поможет наладить экспорт электричества в соседние страны. Об этом заявил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

"Мы согласовали с Россией и [Южной] Кореей строительство двух АЭС для выработки электроэнергии", - привела слова Мусевени газета Daily Monitor. Точные даты начала и окончания строительства, а также объемы и источники финансирования пока неизвестны.

Ранее западные компании обращались к президенту Уганды с предложением о добыче и экспорте урана, однако Мусевени отказал им. Глава республики счел их условия невыгодными.

Издание напоминает, что в 2016 году госкорпорация "Росатом" подписала соглашение с Угандой о развитии атомной энергетики.

На июльском саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге угандийский президент заявил о намерении сотрудничать с Россией в космической сфере, а также предложил российским компаниям участвовать в разведке нефти и строительстве трубопровода в Восточной Африке.