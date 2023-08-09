Петербург увеличил поставки компьютеров на 20% за полгода

В городе в сфере IT заняты более 120 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Петербург увеличил производство компьютеров за первое полугодие 2023 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор города Валерий Москаленко.

"Увеличилась поставка компьютеров различного рода назначения, которые производят на предприятиях Петербурга. Это, в том числе, компьютеры небытового назначения. Рост составил порядка 20%. По всей линейке промышленной продукции города идет рост в разных пропорциях, но он существенно выше, чем стандартный из года в год происходил до этого", - сказал он.

По словам вице-губернатора, в первом полугодии 2023 года завершился первый этап перенастройки экономической системы города в новых реалиях, изменилась система рынков сбыта и рынков поставок.

Развитие IT-отрасли

В Петербурге в сфере IT заняты более 120 тыс. человек. "Это уже одна из крупнейших отраслей экономики Петербурга. Для этой отрасли был введен инвестиционный налоговый вычет на капитальные вложения: по приобретению и установке оборудования. В силу санкционного давления для нас важное направление в ближайшие несколько лет", - отметил Москаленко.