На Украине приняли закон, позволяющий хранить топливо за границей

Документ также позволяет хранить за границей продовольственные товары длительного хранения, металлы и другое

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Парламент Украины принял закон о госрезервах, позволяющий, в частности, хранить их за границей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

"За - 255 депутатов", - написал он.

В госрезервы входят продовольственные товары длительного хранения, а также топливо, металлы и другое.

В пояснительной записке указано, что главная цель новой системы госрезервов - обеспечить, чтобы Украина была в любой момент времени обеспечена всеми товарами первоочередной необходимости. Закон предоставляет возможность хранения госрезервов за границей по соответствующему решению кабинета министров. Кроме того, документ разграничивает материальный и мобилизационный резервы и определяет их балансодержателей. Впоследствии планируется создать единый реестр государственных резервов.