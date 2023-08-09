Индия дополнительно выставила на продажу 5 млн тонн пшеницы для борьбы с инфляцией

Также на внутренний рынок из госрезервов поступило 2,5 млн тонн риса

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Индии выставило на продажу на внутреннем рынке дополнительно 5 млн тонн пшеницы и 2,5 млн тонн риса из госрезервов для ликвидации дефицита и снижения цен на зерно.

Как сообщает газета The Economic Times, оптовую продажу на аукционах дополнительных партий зерна осуществляет по сниженным ценам Государственная продовольственная корпорация Индии.

Представитель Министерства по делам потребителей и продовольственного распределения республики Санджив Чопра заявил, что выставленные правительством на продажу дополнительные партии пшеницы и риса позволят контролировать розничную инфляцию и снизить цены на продовольственное зерно.

Из-за ограниченных поставок на рынок и растущего спроса цены на пшеницу в Индии выросли почти на 18% за последние четыре месяца и достигли максимума с февраля 2023 года, составив в некоторых штатах свыше $307 за метрическую тонну.

Цены на зерно продолжали расти после того, как в июне правительство Индии впервые с 2008 года в целях борьбы с инфляцией и обеспечения продовольственной безопасности ввело ограничения на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается держать в хранилищах, а также ограничило объемы пшеницы для оптовой и розничной продажи крупными торговыми сетями во всех регионах страны. Также в целях борьбы с инфляцией индийское правительство изучает возможность отмены ввозной пошлины на пшеницу.

На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии сообщил ТАСС на условиях конфиденциальности, что республика рассматривает возможность приобретения у России нескольких миллионов тонн пшеницы из-за роста цен на внутреннем рынке и прогнозов невысокого урожая в этом году.