"Аэрофлот техникс" впервые в России выполнил замену стоек шасси на Boeing 777

На воздушное судно установили полный комплект новых стоек: носовая и две основные, сообщили в "Аэрофлоте"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Провайдер технического обслуживания и ремонта "Аэрофлот техникс", входящий в группу "Аэрофлот", впервые в России провел замену стоек шасси на самолете Boeing 777, говорится в сообщении "Аэрофлота".

Процедура выполнена впервые на территории РФ, отметили в компании. Работы выполнялись на воздушном судне "Аэрофлота" на базе ангарного комплекса в аэропорту Шереметьево.

На воздушное судно был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные. Проверка системы выпуска и уборки шасси, проведенная после завершения процедур, подтвердила штатную работу воздушного судна. В настоящее время самолет приступил к выполнению полетов в рамках расписания "Аэрофлота".

Замена стоек шасси относится к плановым работам и выполняется на самолетах Boeing 777 раз в 10 лет или каждые 20 тыс. летных циклов в зависимости от того, что наступит ранее, пояснили в авиакомпании.