Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года

В то же время евро прибавляет 1,21%, юань растет на 1,04%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:31 мск, доллар рос на 0,95%, до 98,03 рубля.

К 16:43 мск доллар немного замедлил рост - до 98,01 рубля (+0,94%). В то же время евро прибавляет 1,21%, поднимаясь до 107,75 рубля, юань растет на 1,04%, до 13,559 рубля.

В то же время индекс Мосбиржи растет на 0,99% - до 3 115,99 пункта, индекс РТС находится на уровне 1 001,64 пункта (+0,18%).