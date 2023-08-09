Верховная рада создала комиссию для расследования нарушений при закупках

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько коррупционных скандалов вокруг проведения закупок ведомствами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Верховная рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нарушений при осуществлении закупок во время действия военного положения. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его информации, за создание комиссии проголосовал 271 депутат. Возглавил ее Владимир Цабаль из фракции партии "Голос".

"Парламент образовал ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения", - написал депутат в своем Telegram-канале и добавил, что теперь знает, "куда обращаться с тем, что нашел в рамках анализа закупок". По его словам, он уже передал председателю комиссии материалы по "Энергоатому".

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько коррупционных скандалов вокруг проведения закупок ведомствами. В январе 2023 года в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях Минобороны при закупках продовольствия для армии. В результате скандала посты потеряли несколько высокопоставленных чиновников, которым были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В начале июня проверка Минобороны Госаудитслужбой выявила нарушения еще на $68 млн. Глава аудиторской службы сообщила о манипулировании ценами, огромной дебиторской задолженности, поставках военного имущества ненадлежащего качества, но акт проверки был засекречен.

Значительный резонанс в обществе имела также информация о тендерах в системе госзакупок Prozorro, показавшая растрату бюджетных средств местными властями. Так, чиновники столицы закупили для укрытий высокотехнологичные овощерезки, сковородки и барабаны, власти города Киверцы на Волыни решили выделить $3,9 млн на ремонт стадиона, а в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого идет перекладывание брусчатки. На фоне этого скандала глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что делает "последнее предупреждение" региональным чиновникам и пригрозил ограничить их право распоряжаться деньгами из бюджета.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, который покрывается за счет финансовой поддержки Запада.