9 августа, 13:40,
обновлено 9 августа, 14:05

Polymetal планирует продать российские активы

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Вырученные средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

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"Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть - на выплату дивидендов от Polymetal International", - сказал Несис, отвечая на вопрос, куда пойдут средства от продажи российской части бизнеса.

Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстан нужна была, в том числе, для того, чтобы компания могла выплачивать дивиденды. Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года. "Да, конец календарного 2023 года", - уточнил он.

Кроме того, глава Polymetal отметил, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. 

Теги:
КазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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