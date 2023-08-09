В Казахстане планируют ввести временный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Минэнерго страны пояснило, что это необходимо для обеспечения внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены ввести временный запрет на вывоз из страны сжиженного нефтяного газа. Соответствующий проект приказа министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты" для публичного обсуждения.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа и бутана сроком на три года автомобильным транспортом, сроком на шесть месяцев - железнодорожным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом Республики Казахстан", - говорится в проекте документа.

Как пояснили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, проект приказа разработан для обеспечения внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом. "В Казахстане введено госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, отмечается стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива. Так, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем рост потребления за шесть месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн газа в месяц в зависимости от сезона министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 тыс. тонн, или 90% спроса. При этом в периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей дефицит потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%. "На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке республики планируется введение запрета на его экспорт", - пояснили в министерстве.