Ростехнадзор проверил обслуживание систем безопасности на Запорожской АЭС

Как сообщили в ведомстве, каналы систем безопасности работоспособны и готовы к выполнению возложенных на них функций

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты Ростехнадзора проверили проведение регламентных испытаний систем безопасности на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

"Донское МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора провело мероприятия по контролю своевременности и полноты проведения регламентных испытаний систем безопасности. Инспекторским составом контролировалось проведение комплексных испытаний с запуском механизмов по обеспечению собственных нужд <...> систем безопасности энергоблоков № 1, 4 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каналы систем безопасности работоспособны и готовы к выполнению возложенных на них функций. Специалисты не выявили недостатков, влияющих на безопасность.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.