В АКОРТ считают преждевременными разговоры о повсеместном повышении цен на чай и кофе

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что от некоторых поставщиков поступают уведомления о росте стоимости этих товаров с июня

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские торговые сети получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков, однако говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен пока преждевременно, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня месяца. Часть уведомлений находится на рассмотрении, и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", - сказал Караваев.

Он отметил, что в компаниях - участниках АКОРТ не фиксируется дефицит продукции в сегментах чая, кофе. "Кроме того, часть этой продукции представлена в сегменте собственных торговых марок ретейлеров и, как правило, является наиболее доступной по соотношению цена-качество", - добавил председатель президиума ассоциации.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что крупные производители чая и кофе с сентября повышают отпускные цены для ретейлеров на 6-9%, ссылаясь на "сложную ситуацию". На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик.

Пресс-служба Минсельхоза РФ в свою очередь сообщала, что на стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в России заметно влияет цена на импортное сырье, при этом на отечественном рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях.