Молдавия в 2023 году планирует экспортировать до 800 тыс. тонн пшеницы

Около 450 тыс. тонн из урожая будет предназначено для внутреннего потребления

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Молдавия в этом году планирует увеличить экспорт пшеницы примерно в два раза, он может составить от 600 до 800 тыс. тонн. Об этом сообщил госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Василий Шарбан.

"На экспорт планируется направить от 600 до 800 тыс. тонн, около 450 тыс. тонн из урожая этого года предназначено для внутреннего потребления", - сказал он в интервью порталу Radio Moldova. Шарбан также выразил сожаление, что цена на внутреннем рынке упала почти до 3 леев ($0,17) за 1 кг пшеницы.

Летом 2023 года молдавские фермеры провели несколько акции протеста, потребовав ограничить ввоз зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Они выразили опасение, что украинским зерном будут загружены складские помещения и транспорт республики. Власти Молдавии попытались обсудить этот вопрос, однако отказались после реакции Киева, который пригрозил в ответ заблокировать весь молдавский экспорт.