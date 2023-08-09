"Фосагро" просит учитывать себестоимость и рентабельность при расчете пошлин на удобрения

В компании считают, что в ином случае будет наблюдаться несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между организациями отрасли

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Фосагро" просит ведомства при расчете экспортной пошлины на удобрения учитывать такие факторы, как себестоимость и рентабельность продукции, говорится в заявлении компании.

Опубликованный ранее проект постановления правительства РФ предполагает введение с 1 сентября единой адвалорной ставки экспортной пошлины в размере 8% от таможенной стоимости продукции.

"Обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, которая сильно отличается для разных видов минеральных удобрений с различной концентрацией питательных веществ. Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтен при выработке фискальных механизмов, будет наблюдаться несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Михаила Рыбникова. Он отметил, что значительная доля дополнительного налогового бремени в результате ляжет на производителей сложных удобрений.

По его словам, цепочка производства азотных удобрений или хлористого калия значительно короче, чем фосфорных и сложных удобрений, уровень затрат на выпуск которых объективно является высоким.

"Фосагро призывает заинтересованные министерства и ведомства на этапе обсуждения законопроекта к выработке справедливого механизма расчета экспортной пошлины", - говорится в заявлении. Компания отмечает, что на нее в I полугодии пришлось две трети платежей в федеральный бюджет в рамках действующего механизма пошлины.