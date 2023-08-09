США ввели новые санкции против Белоруссии

В черный список попали восемь человек, пять организаций и самолет

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список по Белоруссии еще восемь физических, пять юридических лиц и самолет. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.​​​​​

Согласно изложенной им информации, в черный список добавлены, в частности, национальная белорусская авиакомпания "Белавиа", департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии, Минский завод гражданской авиации.

В число граждан Белоруссии, против которых применяются нынешние ограничительные меры, входит в том числе заместитель председателя Комитета государственного контроля - директор департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.

Внесенный в санкционный список самолет принадлежит, согласно данным специализированных западных интернет-порталов, правительству Белоруссии.