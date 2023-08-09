В Запорожской области 80 крупнейших магазинов присоединились к акции "Социальная цена"

Заместитель председателя правительства региона по экономике Андрей Козенко отметил, что регулирование цен на социальные товары производится с 2022 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. В Запорожской области 80 магазинов, в том числе все торговые сети, присоединились к акции "Социальная цена", в рамках которой некоторые социальные товары продаются дешевле предельных цен, установленных администрацией региона. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Сегодня работает совместная акция партии "Единая Россия" и правительства [Запорожской] области "Социальная цена". Это товары по ценам, которые даже ниже, чем предельные розничные, установленные еще военно-гражданской администрацией. Сегодня в полном объеме у нас к этой акции присоединились 80 магазинов по все области - не только Мелитополь, но и Бердянск, Энергодар, Васильевка, Токмак, многие другие населенные пункты. Сеть этих магазинов будем расширять, благодарен бизнесу, что присоединились к этой акции", - сказал Козенко.

Он отметил, что регулирование цен на социальные товары в регионе производится с 2022 года. "Мы начали эту работу еще летом прошлого года с диалога с бизнесом, договорились, что в области будут установлены предельные розничные цены на определенные группы товаров, которые мы считаем социально необходимыми и важными для жителей Запорожской области", - пояснил он.

Как сообщил ТАСС глава министерства по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрей Кочетов, в настоящее время к акции "Социальная цена" присоединились все торговые сети региона. "Сложно оценить, сколько это из общего количества торговых точек в Запорожской области, небольшие магазины открываются и закрываются, плюс не все хотят работать легально. Но в эти 80 магазинов входят все торговые сети области, продуктовые и не продуктовые, все торговые центры, крупные супермаркеты", - сказал он.

Летом 2022 года правительство Запорожской области установило максимально допустимые цены на 44 вида социально значимых продовольственных товаров и 28 видов непродовольственных товаров и услуг. В частности, был установлен верхний предел цены на большинство распространенных продуктов питания.