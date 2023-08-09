В "Росэнергоатоме" назвали цель перехваченного в районе Энергодара беспилотника

По словам советник генерального директора концерна Рената Карчаа, она находилась за пределами ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Цель украинского беспилотника, который в среду был перехвачен в районе Энергодара, находилась за пределами Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили о перехвате в районе Энергодара украинского беспилотника, направлявшегося к Запорожской АЭС. Возможной целью в силовых структурах назвали отсек с хранением ядерного топлива.

"По имеющейся у нас информации, целью этого беспилотника являлись другие важные объекты, находящиеся за пределами Запорожской АЭС, - сказал Карчаа. - Тем не менее это обстоятельство не снимает перманентной угрозы для Запорожской АЭС, исходящей от киевского режима, в том числе в связи с активным применением ими беспилотных летательных аппаратов".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.