В Минэнерго страны сообщили, что они составили 445,6 млн баррелей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5,9 млн баррелей и на 4 августа составили 445,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов немного ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 17:32 мск, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 1,14% - до $87,16 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года растет до $84,14 за баррель (+1,70%).