Конгрессмен США заявил, что семья Байдена получила свыше $20 млн незаконных выплат

Согласно соответствующему документу, сотрудники комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса обнародовали выплаты от России, Казахстана и Украины

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) утверждает, что семья американского президента Джо Байдена в бытность его вице-президентом получила незаконные выплаты на сумму более $20 млн, в том числе от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте комитета документы.

"Сотрудники комитета обнародовали выплаты от России, Казахстана и Украины, которые были совершены в бытность Байдена вице-президентом. Комитет на данный момент установил наличие выплат на сумму более $20 млн от иностранных источников семье Байдена и их бизнес-партнерам", - следует из документа.

Законодатели утверждают, что речь идет о средствах, переведенных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной, казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании сыну Байдена Хантеру и его бизнес-партнеру Девону Арчеру. Кроме того, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.