США внесли в стоп-лист еще 101 чиновника Белоруссии и связанных с ними лиц

Меры приняли из-за "подрыва или нанесения ущерба демократическим институтам в Белоруссии", пояснил американский госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели запрет на выдачу американских въездных виз в отношении еще 101 государственного чиновника Белоруссии и связанных с ними лиц. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Кроме того, мы вводим визовые ограничения в отношении 101 должностного лица режима и тех, кто связан с ними <...>", - говорится в письменном заявлении главы американского внешнеполитического ведомства. В нем утверждается, что эти меры приняли из-за "подрыва или нанесения ущерба демократическим институтам в Белоруссии".

Эта санкции затрагивают "в том числе нескольких судей", поясняет Блинкен.

Санкции введены, в частности, в отношении четырех представителей руководства департамента финансовых расследований Государственного контрольного комитета Белоруссии, членов семьи белорусского бизнесмена Алексея Олексина.

Блинкен призвал также к освобождению представителей оппозиции, осужденных за совершение различных преступлений, - Марии Колесниковой, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится по настоящее время.