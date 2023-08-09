ЦБ до конца года не будет покупать валюту для зеркалирования операций Минфина

Регулятор сообщил, что продолжит продавать валюту из ФНБ в объеме 2,3 млрд рублей в день

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина, следует из сообщения регулятора.

"Банк России принял решение с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - указано в сообщении.

При этом ЦБ отметил, что продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.

Банк России также сообщил, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. "Решение об отложенных в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет", - указал регулятор.