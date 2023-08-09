Премьер Саксонии заявил, что политика санкций против РФ ослабляет экономическую мощь ФРГ

Михаэль Кречмер отметил, что цены на электроэнергию в Германии слишком высоки

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что политика санкций в отношении России ослабляет экономическую мощь ФРГ и наносит больший вред европейской экономике, чем российской. Такое мнение он высказал в интервью газете Handelsblatt.

"У Германии есть большие проблемы, и политика санкций в отношении России также ослабляет нашу экономическую мощь", - отметил Кречмер. "Сейчас мы ощущаем последствия: санкции не наносят вред России в той степени, в какой они причиняют ущерб европейской экономике. Инфляция съедает покупательную способность", - констатировал саксонский премьер. Мир, по его словам, раскололся на два блока, что поставило под угрозу мировую торговлю.

Он отметил, что цены на электроэнергию в Германии слишком высоки. "И отказ от ядерной энергетики был ошибкой", - указал Кречмер. Энергетический переход, по его мнению, не удался.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на 6 месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Санкции ЕС коснулись более 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества.