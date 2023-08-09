Австрийский депутат заявил, что экономика России процветает, несмотря на жесткие санкции

Аксель Кассеггер отметил, что Австрия вредит собственному благосостоянию, присоединившись к санкциям

ВЕНА, 9 августа. /ТАСС/. Россия в этом году демонстрирует более значительный экономический рост, чем многие страны G7, несмотря на санкции. Такое мнение выразил депутат Аксель Кассеггер от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

"Несмотря на якобы жесткие санкции в отношении России, ее экономика процветает, в этом году она показала более сильный экономический рост, чем многие страны Группы семи", - говорится в пресс-релизе, распространенном парламентской фракцией АПС.

По мнению политика, присоединившись к санкциям, Австрия вредит собственному благосостоянию. Кассеггер отметил, что на этом фоне решение РФ приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, в числе которых страны ЕС, "не стало сюрпризом". "К сожалению, ожидаемый шаг России в ответ на санкции австрийского правительства, которые стали выстрелом в собственную ногу", - сказал депутат.

Двойное налогообложение - это взимание налогов в разных странах с одних и тех же доходов человека или компании, если, например, он является гражданином одной страны, а доход получает в другой. Договоры об избежании двойного налогообложения призваны не допустить этого и заключаются в том числе для поощрения развития экономического сотрудничества между государствами.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как говорилось в сообщении Минфина, в этом случае применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.