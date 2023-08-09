9 августа, 15:26
Санкции в отношении России

Австрийский депутат заявил, что экономика России процветает, несмотря на жесткие санкции

Аксель Кассеггер отметил, что Австрия вредит собственному благосостоянию, присоединившись к санкциям

ВЕНА, 9 августа. /ТАСС/. Россия в этом году демонстрирует более значительный экономический рост, чем многие страны G7, несмотря на санкции. Такое мнение выразил депутат Аксель Кассеггер от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС).

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"Несмотря на якобы жесткие санкции в отношении России, ее экономика процветает, в этом году она показала более сильный экономический рост, чем многие страны Группы семи", - говорится в пресс-релизе, распространенном парламентской фракцией АПС.

По мнению политика, присоединившись к санкциям, Австрия вредит собственному благосостоянию. Кассеггер отметил, что на этом фоне решение РФ приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, в числе которых страны ЕС, "не стало сюрпризом". "К сожалению, ожидаемый шаг России в ответ на санкции австрийского правительства, которые стали выстрелом в собственную ногу", - сказал депутат.

Двойное налогообложение - это взимание налогов в разных странах с одних и тех же доходов человека или компании, если, например, он является гражданином одной страны, а доход получает в другой. Договоры об избежании двойного налогообложения призваны не допустить этого и заключаются в том числе для поощрения развития экономического сотрудничества между государствами.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как говорилось в сообщении Минфина, в этом случае применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа. 

Теги:
АвстрияРоссияСанкции в отношении России
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