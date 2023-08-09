Рост цены бензина на АЗС в июле превысил уровень инфляции

По данным Росстата, с начала года рост цен на бензин составил 4,81%, что также выше уровня инфляции в 3,41% за тот же период

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цены на АЗС в июле 2023 года выросли на 2,19% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в 3,5 раза ниже и составил 0,63%, следует из данных Росстата.

С начала года рост цен на бензин составил 4,81%, что также выше уровня инфляции в 3,41% за тот же период.

Рост стоимости дизельного топлива в июле составил 0,8%, что также больше уровня инфляции в 0,63%.

Министерство энергетики России в конце июня сообщало, что допускает рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса весной - осенью, однако по итогам года он будет соответствовать ее уровню.

В Минэнерго добавляли, что в России проводится последовательная политика по недопущению необоснованного роста цен на моторное топливо и принимаются меры по уменьшению влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок.