Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,63%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июле 2023 года ускорилась до 4,3% с 3,25% в июне. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,63%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,49% по сравнению с июнем и на 2,23% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,91% в месячном выражении и на 2,36% по сравнению с июнем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,48% к июньскому показателю и на 9,95% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, белокочанную капусту - на 12,5%, яблоки - на 9,5%, лимоны - на 7,9%, груши - на 3,3%, бананы - на 2,3%, виноград - на 1,9%, чеснок - на 1,6%, картофель - на 0,7%. В то же время подешевели репчатый лук - на 17,4%, огурцы - на 16,9%, морковь - на 4,7%, столовая свекла - на 1,7%, свежие грибы - на 1%, свежая зелень - на 0,8%, помидоры - на 0,3%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали сахар-песок - на 4,4%, куриные окорочка - на 2,4%, мясо кур - на 2,2%, свинина (кроме бескостного мяса), живая и охлажденная рыба - на 2%, газированные напитки - на 1,9%, куриные яйца - на 1,6%, бескостная свинина и мороженые кальмары - на 1,5%, баранина (кроме бескостного мяса) и мороженая неразделанная рыба - на 1%, томатные консервы, рис - на 0,9%, мясной фарш, соленая, маринованная, копченая и мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) - на 0,8%, сгущенное молоко с сахаром, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,7%, кулинарные изделия из птицы, шоколадные конфеты - на 0,6%.

В то же время подсолнечное масло подешевело на 1,7%, гречневая крупа и жевательная резинка - на 1,4%, горох и фасоль - на 1,3%, овсяная и перловая крупы, овощные консервы для детского питания - на 1%, маргарин - на 0,9%, мясные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, питьевые сливки, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, пастеризованное молоко, сливочное масло, кетчуп, печенье - на 0,6%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В июле цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 0,8%, в том числе супрастин - на 3,9% ацетилсалициловая кислота (отечественный аспирин) - на 2,8%, панкреатин - на 2,2%, дротаверин (но-шпа) и фуросемид - на 2%, эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон - на 0,8-1,6%. Снизились цены на фосфоглив и осельтамивир (номидес) - на 0,5%, парацетамол - на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%. Троксерутин и аллохол подорожали на 2,2%, комбинированные анальгетики и афобазол - на 1,7%, кеторол экспресс - на 1,6%, канефрон Н - на 1,4%, корвалол - на 1,2%, экстракт валерианы и алмагель - на 1,1%, нимесулид и флуоцинолона ацетонид - на 0,9%, сульфацетамид и энтеросгель - на 0,8%, метилурацил, эргоферон и ренгалин - на 0,7%. Цены на синупрет снизились на 0,7%, нафазолин - на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов корригирующие очки и бинты подорожали на 0,4%, одноразовые шприцы - на 0,2%. Цены снизились на безртутные (галинстановые) термометры - на 0,9%, отечественную вату - на 0,3%, электронные аппараты для измерения артериального давления - на 0,2%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости детские бумажные подгузники подорожали на 1%, антисептики для рук - на 0,8%, зубные пасты и бумажные столовые салфетки - на 0,6%, хозяйственное и туалетное мыло - на 0,5%, пеленки для новорожденных и дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,4%, туалетная бумага - на 0,3%, спички, санитарно-гигиенические маски и бутылочки для кормления - на 0,2%, стиральные порошки - на 0,1%. Вместе с тем снизились цены на детские кремы - на 0,4%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, зубные щетки - на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 2,2%, дизельное топливо - на 0,8%.

Среди строительных материалов подорожали металлочерепица - на 4,8%, тарированный цемент - на 3,3%, гипсокартон - на 1,9%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 1,5%, обрезные доски - на 1,3%. Цены на линолеум снизились на 0,3%.

Среди прочих непродовольственных товаров более всего выросли цены на телевизоры - на 4,9%, цены на импортные подержанные легковые автомобили, мотоциклы без коляски, скутеры, смартфоны, холодильники, стиральные машины, электроутюги, фотоаппараты, смарт-часы выросли на 2-3,3%. В то же время женские летние туфли, босоножки и пластмассовые конструкторы детские подешевели на 1,1%, дорожные велосипеды для взрослых - на 1%, женские закрытые туфли - на 0,8%, кроссовые туфли для детей и взрослых - на 0,7% и 0,6% соответственно, напольные электропылесосы, коньки, уголь, мужские и женские ветровки, джинсы и летние детские платья (сарафаны), полуботинки - на 0,4-0,6%.

Услуги

Цены на поездки на отдых в ОАЭ выросли на 10%, Белоруссию - на 5,9%, страны Закавказья - на 2,9%, Египет - на 2,7%, Турцию - на 2,6%, отдельные страны Средней Азии - на 2,5%. Цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 1,9%.

Выросла стоимость проживания в хостелах - на 4%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 2,8%, санатории - на 1,6%, проживания в гостиницах 1-3 звезды и мотелях - от 0,8% до 1,1%, билетов в музеи и выставки, автобусных экскурсий - на 0,3%, билетов в театры и экскурсионных туров по России - на 0,2%. В то же время снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 2,2%, речных круизов на территории России - на 0,7%, билетов в кинотеатры - на 0,6%, проживания в гостиницах 4-5 звезд - на 0,4%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены проезда в такси - на 3,8%, авиаперелета экономическим классом - на 3,2%, проезда в междугороднем автобусе - на 1,1%, городском автобусе - на 0,6%, троллейбусе - на 0,5%, маршрутном такси и трамвае - на 0,3%, пригородном поезде - на 0,2%. Стоимость проезда в купейных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 2,4% до 3,2%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 0,7%. Аренда автомобиля стала дороже на 0,5%.

В группе телекоммуникационных услуг предоставление местных телефонных соединений при повременной системе оплаты услуг связи подорожало на 2,9%. Среди бытовых услуг выросли цены на установку пластиковых окон - на 1,2%, ремонт одежды - на 0,9%, модельную стрижку в мужском зале - на 0,8%, ремонт холодильников, услуги фотоателье, замену элементов питания в наручных часах, модельную стрижку в женском зале, услуги организатора проведения торжеств, маникюр - на 0,4-0,6%.

Услуги сиделок подорожали на 2,1%, первичный консультативный прием у врача специалиста и удаление зуба под местным обезболиванием - на 0,4%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС), первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, изготовление съемного протеза и коронки - на 0,3%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг подорожали аренда двухкомнатной и однокомнатной квартир - на 1,6% и 1% соответственно, плата за пользование потребительским кредитом - на 1,2%, ветеринарные услуги - на 0,7%.

Вместе с тем снизилась плата за занятия на курсах профессионального обучения и годовая стоимость полиса обязательного страховния гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 0,2%, аренды индивидуального банковского сейфа - на 0,1%.