Инфляция в РФ с 1 по 7 августа замедлилась до 0,01%

По данным Росстата, с 25 по 31 июля в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,13%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 7 августа 2023 года составила 0,01%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 25 по 31 июля - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,13%.

С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,01%, с начала года - на 3,42%.

Продовольственные товары

За отчетный период цены на свинину выросли на 1,3%, на мясо кур - на 1,2%, на сахарный песок - на 0,6%, на рис и пшено - на 0,5%, на куриные яйца - на 0,3%, на говядину, баранину, мороженую рыбу - на 0,2%, на подсолнечное масло, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,1%.

Снизились цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,7%, на макаронные изделия - на 0,5%, на сосиски, сардельки - на 0,4%, на полукопченые и варено-копченые колбасы, вермишель, черный чай - на 0,3%, на вареные колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сливочное масло, печенье, поваренную соль - на 0,2%, на пастеризованное молоко, творог, ржаной хлеб, гречневую крупу, маргарин, водку - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, в том числе на картофель - 7,2%, на белокочанную капусту - 5,6%, на репчатый лук - 5,2%, на морковь - 4,2%, на столовую свеклу - 3,2%, на помидоры - 2,9%, огурцы - 0,9%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,8%, на бананы - на 0,8%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали левомеколь - на 1,1%, аллохол, корвалол, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,3%, нимесулид и поливитамины - на 0,2%, ренгалин и эргоферон - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники - на 0,4%, стиральные порошки, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло - на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,2%, на пеленки для новорожденных и зубные пасты - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны - на 0,7%, на электропылесосы и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,5%, на шампуни - на 0,4%, иностранные легковые автомобили и обрезные доски - на 0,3%, на кроссовки для детей - на 0,2%, на телевизоры, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки, кроссовки для взрослых, футболки и спортивные костюмы для детей - на 0,1%. Цены на джинсы для детей снизились на 0,2%, на женские колготки - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, дизельное топливо - на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 3,9%. Плата за газ сжиженный в среднем по России выросла на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 1,3%, в гостиницах категории "две звезды" - на 0,5%, в гостиницах "три звезды", а также путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,3%, в гостиницах категорий "четыре звезды" и "пять звезд" - на 0,2%, путевок в санатории - на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожали ремонт телевизоров, модельная стрижка в женском зале - на 0,1%.