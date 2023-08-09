Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из банков РФ 0,4 трлн рублей

ЦБ сообщил, что учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из российских банков 0,4 трлн рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей. Банк России учитывает динамику наличных денег при определении параметров своих основных аукционов с банками", - указали в ЦБ.

Ранее Банк России отмечал, что рост объема наличных денег в обращении в мае - июне 2023 года был выше сезонных значений, характерных для данного периода, и составил 0,7 трлн рублей. На отклонение мог повлиять возможный дополнительный спрос на наличные в новых регионах РФ, поясняли тогда в регуляторе.