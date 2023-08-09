ЦБ сообщил, что корпоративное и розничное кредитование в июле продолжило свой рост

При этом в ближайшей перспективе ожидается, что переход Банка России к ужесточению денежно-кредитной политики в сочетании с усилением регуляторных мер поспособствует охлаждению розничного сегмента кредитного рынка

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Темпы роста корпоративного кредитования в июле, по предварительным данным, остались на высоком уровне, такая же тенденция была и на розничном кредитном рынке. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"По предварительным данным, в июле темп роста корпоративного кредитования оставался высоким, с тенденцией к ускорению, особенно в долгосрочном сегменте. В среднесрочной перспективе можно ожидать, что более высокая траектория кредитных ставок будет оказывать сдерживающее воздействие на темп роста корпоративного кредитования", - отмечается в документе.

Также, по оперативным данным, в июле активность на розничном кредитном рынке оставалась высокой. При этом в ближайшей перспективе ожидается, что переход Банка России к ужесточению денежно-кредитной политики в сочетании с усилением регуляторных мер поспособствует охлаждению розничного сегмента кредитного рынка, указывают авторы.