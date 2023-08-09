По данным Росстата, отдых в Белоруссии подорожал на 5,9%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Стоимость отдыха в ОАЭ для россиян в июле выросла на 10%, в Белоруссии - на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"В июле среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 10%, Белоруссию - на 5,9%", - говорится в документе.

По данным ведомства, стоимость отдыха в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии в июле выросла на 2,9%, в Египте - на 2,7%, в Турции - на 2,6%, в Казахстане и Узбекистане - на 2,5%. Цены на поездки на отдых во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд снизились на 1,9%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость проживания в хостелах - на 4%, путевок в дома отдыха и пансионаты - на 2,8%, санатории - на 1,6%, проживания в гостиницах категорий одна - три звезды и мотелях - от 0,8% до 1,1%, билетов в музеи и выставки, автобусных экскурсий - на 0,3%, билетов в театры и экскурсионных туров по России - на 0,2%, рассказали в Росстате.

В то же время в июле снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 2,2%, речных круизов на территории России - на 0,7%, билетов в кинотеатры - на 0,6%, проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах - на 0,4%.