Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 34 копейки

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало на 10 копеек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 31 июля по 7 августа 2023 года выросли на 34 копейки - до 53,69 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 31 копейку и составили 49,75 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 35 копекк, до 54,32 рубля за литр, стоимость Аи-98 ыросла на 41 копейку и составила 64,81 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 10 копеек, до 58,9 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 83 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Чукотском автономном округе - на 3,1%, Магаданской области - на 2,9%, Республике Алтай - на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,39 до 51,99 рубля, марки Аи-95 - от 52,29 до 58,19 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 67,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49 до 50,9 рубля, марки Аи-95 - от 52,9 до 56,18 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,54 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 31 июля по 6 августа вырос на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 862,1 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива уменьшился на 3,3% и составил чуть более 1,77 млн тонн.