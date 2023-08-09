Премьер Саксонии высказался за ремонт "Северного потока"

Михаэль Кречмер также считает необходимым возврат ФРГ к использованию АЭС

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым ремонт газопровода "Северный поток" и возврат ФРГ к использованию атомных электростанций. Такое мнение он высказал в интервью газете Handelsblatt.

Кречмер отметил, что цены на электроэнергию должны снизиться до такой степени, чтобы Германия вновь стала конкурентоспособной как место для ведения бизнеса. "Из этой предпосылки вытекает многое другое. Все должно быть поставлено на карту для формирования энергетической политики с экономической, экологической и социальной точек зрения. Это включает в себя внутренний газ в Северном море, сроки эксплуатации электростанций, работающих на буром угле, до 2038 года, использование атомных электростанций, а также ремонт трубопровода "Северный поток", чтобы иметь этот вариант на период после окончания войны", - констатировал саксонский премьер, добавив, что "эти истины неприятны, но убедительны".

В то же время он подчеркнул, что власти Германии должны найти решение как можно скорее, чтобы страна вышла "из режима кризиса". Комментируя стратегию правительства ФРГ о расширении использования возобновляемых источников энергии и зеленого водорода для промышленности, Кречмер усомнился в ее эффективности. "Никто не может всерьез сказать, сработает ли это, и даже если сработает, что произойдет за это время? Нам нужно выйти из режима ad hoc (с лат. - "к этому", означает отдельный способ решения каждой задачи, неприменимый к другим проблемам - прим. ТАСС) и перейти к твердому долгосрочному плану. Каждый месяц идет в ущерб экономике этой страны", - резюмировал премьер Саксонии.

"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из- за антироссийских санкций.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.