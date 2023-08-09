Цены на стройматериалы снизились на 4,2% за семь месяцев 2023 года

В среднем, по данным Росстата, цены на стройматериалы за июль по сравнению с июнем 2023 года выросли незначительно - менее чем на 0,9%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Цены на стройматериалы в России за период с января по июль 2023 года снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

Такие данные приводятся в отчете Росстата об индексе потребительских цен в июле 2023 года. За 7 месяцев 2022 года Росстат зафиксировал повышение цен на стройматериалы на 21,5% по сравнению с январем - июлем 2021 года. В частности, по информации ведомства, цены на стройматериалы в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года понизились в среднем на 2,2%. Тогда как в прошлом году они были выше цен июля 2021 года на 6,4%.

При этом некоторые стройматериалы за месяц заметно подорожали. "Среди строительных материалов подорожали: металлочерепица - на 4,8%, цемент тарированный - на 3,3%, гипсокартон - на 1,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 1,5%, доски обрезные - на 1,3%", - говорится в документе.

В среднем, по данным Росстата, цены на стройматериалы за июль по сравнению с июнем 2023 года выросли незначительно - менее чем на 0,9%. Цены на линолеум за этот период снизились на 0,3%.

По мнению исполнительного директора консалтинговой компании СМПРО Евгения Высоцкого, эти изменения цен заметят лишь рядовые потребители, которые приобретают стройматериалы на строительных рынках и в специализированных магазинах для ремонта жилья и обустройства приусадебного участка. Он считает, что на стоимости жилой недвижимости такая разница не скажется, но следует понимать, что ценообразование зависит не только от заводов-изготовителей. "Между производителями цемента и конечными потребителями целый ряд посредников: собственники вагонов, владельцы перевалок и автоцементовозов, собственники бетонных производств, производители щебня и его перевозчики, производители и перевозчики песка, производители строительной химии и другие. Каждый элемент - это отдельный рынок, который живет по своим правилам и который не контролируется производителями цемента", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В свою очередь, член правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова отметила, что пока корректировка цен на пиломатериалы находится в традиционном сезонном диапазоне. "Цены традиционно начинают подниматься пропорционально спросу весной, к июлю-августу достигают пика, когда активно идет загородное строительство и закупка строительных материалов. Как правило, с сентября рынок начинает вести себя более спокойно, соответственно цены корректируются", - пояснила она корреспонденту ТАСС. По ее мнению, этот год не станет исключением.