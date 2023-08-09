В Тверской области построят пять домов для африканских фермеров до конца 2024 года

Для реализации пилотного проекта выделено 5 га земли

ТАСС, 9 августа. Хутор из пяти домов для фермеров из африканских стран планируют построить в Тверской области до конца 2024 года, для реализации пилотного проекта выделено 5 га земли. Африканцы будут производить сельхозпродукцию на базе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) "Трофимов дворъ", сообщил в среду ТАСС куратор проекта, глава КФХ Алексей Трофимов.

"В Тверской области достаточно много необустроенных земель, которые нужно вводить в оборот. Было решено часть этих земель предоставить африканцам для обработки. Кто-то будет заниматься здесь растениеводством, кто-то животноводством. Мы будем давать сырье, семена. Готовый продукт африканцы будут производить на базе наших крестьянско-фермерских хозяйствах. Думаю, все получат от этого только выгоду", - сказал Трофимов.

По его словам, в рамках пилотного проекта в деревне Поречье Бологовского района будет построен хутор для пяти семей, под эти цели выделен земельный участок площадью 5 га. "Это черта деревни, есть дорога, электричество, рядом речка. Когда заедут африканцы, будем выделять земли сельхозназначения", - пояснил собеседник агентства.

Африканский международный конгресс уже занимается поиском кандидатов, готовых на переезд в экспериментальный хутор. "Члены конгресса посмотрели наше хозяйство, продукты, которые мы производим, землю, где будут проживать африканцы. Желающие на переезд уже есть. В основном это русскоговорящие люди. Например, студенты, которые учатся в Тверской области и хотят остаться здесь, есть и африканские фермеры, которые сами готовы здесь строиться. Мы будем им помогать. С весны уже начнем строительство, планируем в 2024 году запустить проект. Начнем строительство с пяти домов", - сказал Трофимов, добавив, что в дальнейшем афродеревня будет расширяться, если проект покажет эффективность.

КФХ "Трофимов дворъ" имеет собственную молочную ферму на 200 голов крупного рогатого скота, выпускает молоко, сметану, масло, йогурт, сыры. Помимо этого, предприятие занимается производством колбас и мясных деликатесов, картофеля и овощей. Свою продукцию КФХ реализует в трех районах Тверской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге.