МЭР заявило о сохранении годовой инфляции с 1 по 7 августа на уровне предыдущей недели

По данным ведомства, она составила 4,43%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 1 по 7 августа осталась практически на уровне предыдущей недели и составила 4,43%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось ранее, уровень показателя по состоянию на 31 июля был 4,42%.

"На неделе с 1 по 7 августа 2023 г. цены практически не изменились. Год к году инфляция составила 4,43%. В сегменте продовольственных товаров цены снизились на фоне удешевления плодоовощной продукции. Снизились темпы роста цен в секторе непродовольственных товаров при замедлении удорожания легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг снижение цен ускорилось при увеличении темпов удешевления авиабилетов", - отмечается в обзоре.