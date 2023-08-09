9 августа, 16:16,
обновлено 9 августа, 16:17

МЭР заявило о сохранении годовой инфляции с 1 по 7 августа на уровне предыдущей недели

По данным ведомства, она составила 4,43%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 1 по 7 августа осталась практически на уровне предыдущей недели и составила 4,43%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось ранее, уровень показателя по состоянию на 31 июля был 4,42%.

"На неделе с 1 по 7 августа 2023 г. цены практически не изменились. Год к году инфляция составила 4,43%. В сегменте продовольственных товаров цены снизились на фоне удешевления плодоовощной продукции. Снизились темпы роста цен в секторе непродовольственных товаров при замедлении удорожания легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг снижение цен ускорилось при увеличении темпов удешевления авиабилетов", - отмечается в обзоре. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация