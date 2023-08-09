В Петербурге построят новый спорткомплекс для студентов СПбГАСУ

В комплексе будет шесть этажей, на его базе смогут проводить спортивные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Новый шестиэтажный учебно-спортивный комплекс с бассейном и тренировочными залами построят для студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) на набережной реки Фонтанки. Разрешение на реализацию проекта выдано Главгосэкспертизой России, сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

"Во дворе общежития СПбГАСУ на набережной реки Фонтанки появится шестиэтажный комплекс. На его территории учащиеся будут не только посещать занятия и тренироваться, но и проводить спортивные мероприятия. <…> По проекту, одобренному Главгосэкспертизой, в новом корпусе построят бассейн на четыре плавательные дорожки с обогреваемой вокруг чаши зоной, а на выходе из душевых разместят антисептические коврики", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что студенческое сообщество СПбГАСУ одно из самых активных в Петербурге - в университете порядка 15 секций. Вместе с бассейном сборные по боксу и кикбоксингу получат новый ринг, команда по самбо - зал для борьбы, а для баскетболистов и волейболистов оборудуют собственный игровой зал. На первом этаже студенты и сотрудники смогут пообедать в буфете, а на втором - обратиться в медпункт, где, помимо кабинета врача, оборудуют процедурную, помещение с кардиотренажером и массажную комнату.

"Запроектирован подъемник с гидравлическим приводом для опускания кресла в воду, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды на креслах-каталках смогли беспрепятственно посещать занятия. Также появится помещение для разминок, которое можно использовать как зал "сухого плавания", - отметила представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Застройщиком выступает сам университет, генеральным проектировщиком стал Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ.