ФАС усилит контроль за торговыми сетями в регионах Россия

Такое решение ведомство приняло по итогам анализа данных о долях продовольственных ретейлеров

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам анализа данных о долях продовольственных ретейлеров усиливает контроль за торговыми сетями в регионах, соответствующее поручение направлено в территориальные органы ведомства, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС усиливает контроль за торговыми сетями в регионах. Соответствующее поручение служба направила в свои терорганы по итогам анализа сведений о долях сетей, реализующих продовольственные товары", - сообщает ведомство.

Служба указывает, что этот анализ позволил службе выявить торговые сети, за которыми необходимо усилить контроль как в соответствии с законом о защите конкуренции в части запрета злоупотребления доминирующим положением, так и на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей.