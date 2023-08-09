Источник узнал о запрете на использование iPhone в служебных целях в РЖД

В ФСБ России ранее заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Холдинг РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, сообщил ТАСС источник в транспортной отрасли.

"Да, действительно, использовать iPhone в служебных целях запрещено", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры.