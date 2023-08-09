Минэнерго назвало временным июльский рост цен бензина на АЗС

В ведомстве объяснили, что стоимость моторного топлива является рыночный, поэтому в отдельные моменты происходит ее колебание

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики, комментируя данные Росстата по росту цены бензина на АЗС в июле, назвало их временными.

"Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания", - сообщили ТАСС в Минэнерго.

В министерстве добавили, что уже принимаются шаги, направленные на снижение волатильности. "В частности, уже было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива - до 9,5%. Оно вступит в силу с начала осени", - сказали в Минэнерго.

В пресс-службе напомнили, что Минэнерго ежесуточно мониторит ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.

Цены на АЗС в июле 2023 года выросли на 2,19% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в 3,5 раза ниже и составил 0,63%, следует из данных Росстата.

С начала года рост цен на бензин в РФ составил 4,81%, что также выше уровня инфляции в 3,41% за тот же период. Рост стоимости дизельного топлива в июле составил 0,8%, что также больше уровня инфляции в 0,63%.