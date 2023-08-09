Минфин Кипра сообщил о наличии уведомления о решении РФ по договору о налогообложении

В ведомстве отметили, что республика "не имела возможности для каких-либо консультаций по этому вопросу"

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр были уведомлены по дипломатическим каналам о решении РФ приостановить действие положений налоговых договоров с недружественными странами, в число которых входит и островное государство. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина республики.

"Министерство финансов также хотело бы заверить, что, будучи членом Евросоюза, Республика Кипр не имела возможности для каких-либо консультаций по этому вопросу, <...> не проводилось консультаций с компетентными органами Российской Федерации относительно возможности приостановки действия соглашения или издания указа <...>", - отмечается в документе.

"В свете уже введенных Российской Федерацией запретов на вывоз иностранной валюты и осуществление платежей в юрисдикциях, которые она считает недружественными из-за примененных против нее санкций, а также санкций, <...> которые привели к прекращению серьезных торгово-экономических отношений [РФ] с европейскими государствами, не ожидается, что будут какие-либо дальнейшие последствия от издания этого указа", - указал кипрский Минфин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами. Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов. МИД России было поручено уведомить иностранные государства о принятом решении.

В частности, указом приостановлено действие некоторых статей Договора РФ с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года, Соглашения между правительствами РФ и Канады об избежании двойного налогообложения от 1995 года, Соглашения РФ с Швейцарией об избежании двойного налогообложения от 1995 года, а также налоговых документов с Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и прочими недружественными странами, среди которых и Кипр.