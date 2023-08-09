Чистый убыток ЮГК по РСБУ в I полугодии составил 6,3 млрд рублей

Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО "Южуралзолото ГК", крупнейшего акционера Petropavlovsk, по итогам первого полугодия 2023 года составил 6,32 млрд рублей. Убыток вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда чистый убыток составил 2,5 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 17%, до 14,29 млрд рубля, прибыль от продаж снизилась на 63%, до 1,4 млрд рублей.

"Южуралзолото группа компаний" - крупнейший акционер Petropavlovsk, владеет около 29,19% акций золотодобытчика. Выручка ЮГК в 2022 году снизилась на 3,4% и составила 29,91 млрд рубля. Прибыль от продаж сократилась в 3,5 раз, до 2,31 млрд рубля.

О компаниях

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, активы золотодобытчика сосредоточены в Амурской области.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.