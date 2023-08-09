"Профессор Молчанов" дошел до островов Известий ЦИК с грузом с "Михаила Сомова"

Участников экспедиции с "Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно доставит их в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" дошло до островов Известий ЦИК на юге Карского моря, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов. Здесь расположена полярная станция, куда "Молчанов" доставил грузы с "Михаила Сомова".

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа, продолжает оставаться в акватории ЗФИ (Земли Франца-Иосифа - прим. ТАСС). Участников экспедиции с "Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно доставит их в Архангельск.

"Молчанов" дошел до островов Известий ЦИК, туда он доставил топливо, продовольствие и другие грузы снабжения для полярной станции. Судно будет находиться там, пока не завершится выгрузка", - сказал Ершов.

В ходе рейса "Михаил Сомов" не зашел на острова Известий ЦИК из-за неблагоприятной ледовой обстановки, планировалось, что он доставит снабжение на обратном пути. По словам Ершова, сейчас льда вблизи архипелага нет.

"Сомов" остается в акватории Земли Франца-Иосифа, его корпус обследуют водолазы, предположительно, работы займут до четырех суток.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э.Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту "Сомова" находятся 34 члена экипажа, восемь вертолетчиков и четыре водолаза.