Курортный сбор позволит вложить в развитие Кавминвод еще свыше 2 млрд рублей

В частности, за счет этих средств планируется благоустроить и реконструировать Парк им. Станислава Говорухина в Железноводске и сквер "Подкова" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей направят на развитие Кавказских Минеральных Вод за счет средств курортного сбора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Благодаря этому механизму [курортному сбору] уже к концу 2023 года общий объем привлеченных средств для развития Кавказских Минеральных Вод превысит 2 млрд рублей", - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что год от года растет объем поступающих от сбора средств. Если в 2018 году он составлял 185,4 млн рублей, то в прошлом году - уже 294,4 млн рублей. По прогнозам сумма курортного сбора за 2023 год составит более 595 млн рублей.

По данным пресс-службы, за счет этих средств планируется благоустроить и реконструировать более 20 объектов. Среди них - Парк им. Станислава Говорухина в Железноводске, сквер "Подкова" в Пятигорске, сквер у памятника Ленину в районе Колоннады в Кисловодске, пешеходные зоны и фонтаны на центральных улицах Ессентуков.

"С 1 августа этого года к участию в эксперименте подключилась еще одна территория - Минераловодский округ с 23 объектами коллективного размещения туристов. Сумма курортного сбора здесь по прогнозам составит 4 млн рублей. За эти средства планируется выполнить первую очередь проекта по благоустройству территории в центре Минеральных Вод - участка между Покровским храмом и мемориалом воинам-интернационалистам. Проект, осуществление которого продолжится в 2024 году, предусматривает реконструкцию тротуаров, создание современных велодорожек, других элементов благоустройства", - отмечается в сообщении.

Мероприятия по реализации курортного сбора на Ставрополье, в том числе проектирование, строительство, реконструкция, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, осуществляются в том числе в рамках госпрограммы края "Туристско-рекреационный комплекс".