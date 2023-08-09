Страны Амазонии заявили, что санкции мешают совместной борьбе с изменением климата

Главы делегаций Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Демократической Республики Конго, Индонезии, Колумбии, Перу, Республики Конго, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама и Эквадора подчеркнули, что развивающиеся страны должны играть более весомую роль в управлении природными ресурсами

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /ТАСС/. Участники саммита Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки считают, что введение односторонних ограничительных мер в сфере экономики препятствует совместной борьбе с изменением климата и сокращением площади лесов.

"Отмечая, что международное сотрудничество является наиболее эффективным способом поддержки нашей суверенной приверженности устранению причин сокращения площади лесов, мы осуждаем принятие односторонних мер <...>, которые представляют собой средство произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли, - говорится в заявлении саммита, опубликованном МИД Бразилии. - Мы подтверждаем наше понимание того, что преференциальный доступ лесной продукции на рынки развитых стран станет важным инструментом экономического развития развивающихся стран".

Главы делегаций Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Демократической Республики Конго, Индонезии, Колумбии, Перу, Республики Конго, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама и Эквадора подчеркнули, что развивающиеся страны, на территории которых расположена значительная часть природных ресурсов, должны играть более весомую роль в управлении ими. "Мы также призываем другие развивающиеся страны, которым принадлежит значительная часть мирового биоразнообразия, выступать за то, чтобы наши страны оказывали большее влияние на управление ресурсами в целях сохранения и устойчивого использования биоразнообразия".

О выделении средств на борьбу с изменением климата

Участники саммита считают, что экономически развитым государствам следует больше участвовать в борьбе с изменением климата, в частности снизить объемы выбросов и направить финансирование на решение проблем экологии.

"Выражаем озабоченность по поводу невыполнения развитыми странами своих обязательств по оказанию официальной помощи, эквивалентной 0,7% их валового национального дохода, и по предоставлению $100 млрд в год на финансирование решения климатических проблем и дополнительных вложений в развивающиеся страны. Призываем развитые страны выполнить свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и внести свой вклад в направление $200 млрд в год к 2030 году <...> для поддержки реализации национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия", - говорится в заявлении саммита.

Главы делегаций подчеркнули, что развитые страны должны снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу. "Вновь заявляем о необходимости того, чтобы развитые страны взяли на себя инициативу и ускорили декарбонизацию своей экономики, достигнув нейтрального уровня выбросов парниковых газов желательно до 2050 года", - отмечается в документе.

О саммите

Саммит Амазонского пакта проходит в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, Демократической Республики Конго и Республики Конго, обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и защитников природы.