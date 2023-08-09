Канада расширила санкционный список по Белоруссии

В него попали девять физических и семь юридических лиц

ОТТАВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Канады внесли в список санкций по Белоруссии девять физических и семь юридических лиц. Об этом говорится в заявлении, распространенном канадским МИД.

Как следует из документа, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли "объявила о введении санкций в отношении девяти физических лиц и семи юридических лиц". В заявлении утверждается, что ограничения вводятся в связи с "продолжающимися нарушениями прав человека в Белоруссии", а также в связи с якобы поддержкой российской специальной военной операции на Украине.

В санкционный список включены председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей и еще семь лиц - Алена Литвина, Алексей Талай, Александр Кривец, Владимир Караник, Анна Пушкарева, Сергей и Ольга Шейман.

Кроме того, под ограничения подпали Министерство обороны Белоруссии, Внутренние войска МВД Белоруссии, холдинг "БелОМО", ООО "Оборонные Инициативы", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", компания ATE - Engineering, а также Благотворительный фонд Алексея Талая.